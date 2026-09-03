«Красотка» и Синди Кроуфорд возвращаются: Причёски в стиле 80-х снова стали трендом осени 2026 года

Модные тенденции осени 2026 года обратятся к эстетике 1980-х: в тренде снова окажутся объемные укладки, кудри и характерные для той эпохи стрижки. Об этом сообщает Vogue, составивший список возвращающихся вариантов причесок.

Одной из самых заметных тенденций станет укладка «ананас» — высокий каскадный хвост, который собирают ближе к макушке, оставляя часть волос спадать на лицо. В прошлом такую прическу, среди прочих, популяризировала американская актриса Сара Джессика Паркер.

В моду также вернётся объемная укладка с косым пробором в духе супермоделей 1980-х. Такой образ связывают с Синди Кроуфорд, которая стала одной из главных икон стиля того времени.

Среди других трендов специалисты выделили небрежные кудри, похожие на прическу героини Джулии Робертс в фильме «Красотка», а также мелкие завитки после химической завивки в стиле Долли Партон. Кроме того, в список актуальных вариантов попали шегги и вульфкат — стрижки с рваными слоями и объемом, которые в разные годы выбирали представители рок-сцены, включая Джоан Джетт.

Таким образом, осенние тренды 2026 года будут сочетать ностальгию по эпохе 80-х с современными вариантами укладки и адаптацией под разные типы внешности.

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