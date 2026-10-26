Кремль приветствовал победу Лулы да Силвы на выборах президента Бразилии

Москва приветствует переизбрание Луиса Инасиу Лулы да Силвы президентом Бразилии и рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя итоги второго тура президентских выборов.

Представитель Кремля обратил внимание на вклад бразильского лидера в развитие двусторонних связей и взаимодействие государств на международной арене. Особое значение, по его словам, имеет совместная работа в рамках БРИКС.

«Приветствуем победу Лулы. Он много делает и для двусторонних отношений, и для процессов в рамках БРИКС, сотрудничества с РФ на международной арене. Надеемся, что все эти процессы получат продолжение в будущем», — сказал Песков.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. По официальным данным Высшего избирательного суда страны, действующий глава государства Лула да Силва получил 51,79% голосов, опередив сенатора Флавиу Болсонару, за которого проголосовали 48,21% избирателей.

Победа обеспечила 81-летнему политику четвёртый президентский срок. Ранее он возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год, а затем вернулся к власти по итогам выборов 2022 года.

При этом его соперник Флавиу Болсонару не признал результаты голосования и потребовал их аннулировать. Причиной недовольства стало решение продлить работу избирательных участков на два часа.