Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении провести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Бразильский лидер отметил, что поскольку они оба являются друзьями президента России Владимира Путина, их совместные усилия могут быть более результативными.

«Я знаю, что он друг Путина, и я тоже друг Путина. Так что если один друг может многое, то два друга смогут ещё больше», — сказал Лула да Силва.

Кроме того, президент Бразилии сообщил о своей встрече с Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой он указал на бесперспективность военного пути решения конфликта и призвал к переговорам.

Напомним, в начале сентября Бразилия организовала экстренный закрытый онлайн-саммит БРИКС в ответ на растущие угрозы со стороны Соединённых Штатов. В этом мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. Основными вопросами обсуждения стали вызовы, стоящие перед многополярным миром и его устойчивостью.