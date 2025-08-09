Встреча Путина и Трампа
9 августа, 17:40

Бразилия предложила России помощь в урегулировании конфликта на Украине

Лула да Силва заявил о готовности содействовать миру на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Focus Pix

Бразилия готова участвовать в поиске мирного решения конфликта на Украине. Об этом президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба бразильского лидера.

«Президент Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия всегда поддерживала диалог и поиск мирного решения, и подтвердил, что его правительство готово внести любой необходимый вклад, в том числе в рамках Группы друзей мира, созданной по инициативе Бразилии и Китая», говорится в сообщении.

Лула да Силва заявил, что Бразилия стала менее зависима от США

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. В ходе разговора главы государств обсудили итоги недавней встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Они подтвердили взаимное желание укреплять стратегическое партнёрство между Россией и Бразилией и готовность развивать сотрудничество в рамках БРИКС.

