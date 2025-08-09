Встреча Путина и Трампа
9 августа, 14:49

Путин заручился поддержкой ещё одного президента перед саммитом с Трампом

Путин обсудил с президентом Бразилии Лулой да Силвой итоги встречи с Уиткоффом

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Глава государства обсудил с коллегой итоги состоявшейся на днях встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса», — говорится в релизе.

В ходе беседы лидеры стран подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению российско-бразильских отношений стратегического партнёрства и сотрудничеству в рамках БРИКС.

Путин переговорил по телефону с Лукашенко

Он стал шестым лидером, с которым созвонился Путин после переговоров в Москве с Уиткоффом. Как писал Life.ru, он созвонился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Позже стало известно о беседе с главой КНР Си Цзиньпином. Также он связался с премьер-министром Индии Моди и белорусским лидером Александром Лукашенко. А в ночь на 9 августа Кремль и Белый дом объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.

Наталья Афонина
