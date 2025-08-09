Путин заручился поддержкой ещё одного президента перед саммитом с Трампом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Глава государства обсудил с коллегой итоги состоявшейся на днях встречи со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, сообщили в пресс-службе Кремля.