Лула да Силва заявил, что Бразилия стала менее зависима от США

Президент Бразилии Лула да Силва заявил о снижении зависимости страны от США. Он подчеркнул готовность выстраивать отношения со всеми государствами. Это резкое высказывание появилось в ответ на введённые американским лидером Дональдом Трампом пошлины.

«Сегодня Бразилия не так зависима от США, как раньше. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей. Я не откажусь от своей веры в необходимость создания альтернативной валюты, чтобы мы могли торговать с другими странами», — передаёт его слова агентство Bloomberg.

Лула да Силва добавил, что Бразилия понимает важность отношений с США, однако не собирается уступать Вашингтону по ключевым вопросам. Он также указал, что Штаты должны знать, что сторонам есть о чём договариваться, обозначив давление американской администрации как неприемлемое.