Лула да Силва заявил, что Бразилия стала менее зависима от США
Лула да Силва. Обложка © Life.ru
Президент Бразилии Лула да Силва заявил о снижении зависимости страны от США. Он подчеркнул готовность выстраивать отношения со всеми государствами. Это резкое высказывание появилось в ответ на введённые американским лидером Дональдом Трампом пошлины.
«Сегодня Бразилия не так зависима от США, как раньше. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей. Я не откажусь от своей веры в необходимость создания альтернативной валюты, чтобы мы могли торговать с другими странами», — передаёт его слова агентство Bloomberg.
Лула да Силва добавил, что Бразилия понимает важность отношений с США, однако не собирается уступать Вашингтону по ключевым вопросам. Он также указал, что Штаты должны знать, что сторонам есть о чём договариваться, обозначив давление американской администрации как неприемлемое.
Ранее Лула да Силва уже отмечал, что Бразилия готовит ответ на новые пошлины США. По этого словам, страна продолжает работать над тем, что противопоставить тарифным мерам американского правительства.