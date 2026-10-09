Крестный ход с мощами Луки Крымского стартовал в Симферополе

В центре Симферополя стартовал крестный ход с мощами святителя Луки Крымского, на который собрались тысячи верующих. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости».

Раку со святыней священнослужители вынесли из Троицкого собора, где мощи хранились с 1996 года. Торжественную процессию возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Колонна двинулась к Александро-Невскому кафедральному собору — именно туда теперь перенесут мощи святого. Участие в шествии приняли тысячи людей.

Этому событию предшествовала божественная литургия, которую отслужили утром в пятницу в Троицком соборе перед тем, как вынести святыню.

Перенос связан с предстоящей реставрацией собора и всего квартала вокруг него. На время работ мощи будут открыты для поклонения в главном храме Крыма.

До этого Life.ru рассказывал, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Успенский собор Тульского кремля, где несколько лет шли реставрационные работы. Во время церемонии он передал храму икону «Знамение» Пресвятой Богородицы, отметив, что образ выбран с учётом масштаба старинного собора. Предстоятель РПЦ также подарил митрополиту Тульскому и Ефремовскому Алексию архиерейский набор — крест с панагией, а в ответ получил список Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия». За помощь в восстановлении святыни патриаршим знаком храмостроителя наградили митрополита Алексия и губернатора Тульской области.