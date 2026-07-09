Путин подписал указ о праздновании 150-летия святителя Луки Крымского

В 2027 году в России на государственном уровне отметят 150-летие святителя Луки Крымского. Президент Владимир Путин подписал указ о подготовке праздничных мероприятий, отметив заслуги Валентина Войно-Ясенецкого в науке, медицине и духовной жизни страны.

«Учитывая значительный вклад святителя Луки Крымского (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций, развитие медицины, науки и в связи с исполняющимся в 2027 году 150-летием со дня его рождения, постановляю провести в 2027 году мероприятия, посвященные празднованию 150-летия со дня рождения», — говорится в документе.

Кабинету министров предписано сформировать организационный комитет, утвердить его кадровый состав и подготовить план ключевых праздничных мероприятий. Органам власти всех уровней, а также профильным организациям рекомендовано оказать содействие в проведении торжеств.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (1877–1961) — выдающийся отечественный хирург. Начав карьеру в Керчи, в 1917 году он переехал в Ташкент, где возглавил городскую больницу. Совмещая медицинскую практику с духовным служением, в 1923 году он принял монашеский постриг с именем Лука и был возведён в сан епископа Ташкентского и Туркестанского.

Несмотря на 11 лет, проведенных в ссылках в результате репрессий, Войно-Ясенецкий продолжал научную деятельность. В 1946 году его фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии» был отмечен Сталинской премией. В тот же период он стал архиепископом Симферопольским и Крымским. В 1996 году был канонизирован Украинской православной церковью, а в 2000 году — общецерковно прославлен Русской православной церковью.