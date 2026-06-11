Цивилёва вручила награды участникам СВО и медикам в госпитале в Подмосковье

В преддверии Дня России статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва вручила награды военнослужащим — участникам СВО и медицинскому персоналу. Церемония прошла во 2-м филиале Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского в Подмосковье, где бойцы проходят лечение и реабилитацию, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

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Цивилёва поздравила военнослужащих с наступающим праздником и пожелала им скорейшего восстановления, а также подчеркнула, что День России символизирует суверенитет государства.

«Этот день символизирует для нас всех, прежде всего, суверенитет государства. И те, кто здесь присутствует, встали на защиту национальных интересов государства как истинные патриоты, как истинные защитники. Мы гордимся каждым из вас», — сказала Цивилёва.

Отдельные слова благодарности замглавы военного ведомства адресовала врачам и сотрудникам госпиталя. Она отметила их самоотверженный труд и вручила медицинским работникам государственные и ведомственные награды.

Ранее Цивилёва проверила ход модернизации военных госпиталей в Петербурге. Во время работы в войсках Ленинградского военного округа она проинспектировала обновление и оснащение клиник Военно-медицинской академии имени Кирова. Отдельное внимание она уделила реконструкции клиники челюстно-лицевой хирургии. В завершение поездки замминистра вручила государственные награды десяти военным врачам. Среди них — орден Пирогова, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Суворова, медаль «За спасение погибавших» и медаль Луки Крымского.