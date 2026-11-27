Иосиф Пригожин рассказал о необычных симптомах, из-за которых его супруга Валерия периодически теряет возможность петь. По словам продюсера, иногда голос певицы звучит нормально, но в определённые дни внезапно блокируется. Он надеется найти специалиста, который сможет помочь артистке. Об этом Пригожин рассказал программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Иосиф Пригожин ищет врача для Валерии. Видео © Пятый канал

Продюсер объяснил, что раньше Валерия могла выступать по три часа без остановки, однако теперь ей стало сложнее выдерживать такие нагрузки. При этом, как утверждает Пригожин, с самими голосовыми связками всё в порядке.

«Жидкость поднимается. И ни вниз не идёт, и ни наверх. И застилает её (диафрагму. — Прим. Life.ru), и не даёт ей звук издавать. В определённые дни бывает так: то она звучит, а то — раз, и блокируется, и не может петь», — поделился муж исполнительницы.

Он добавил, что супруги уже обращались к врачам и проходили обследования, однако никаких отклонений специалисты не обнаружили. Пригожин надеется, что публичный рассказ о проблеме поможет найти медика, который сможет разобраться в ситуации.

По словам продюсера, Валерия не хочет и не может выступать под фонограмму, поэтому временами приходится искать другие решения для концертной деятельности. Сам Пригожин признался, что очень переживает за жену и назвал своё обращение к врачам через СМИ «криком души».

Ранее Life.ru рассказывал, что Валерия оказалась под капельницей после болезни. Тогда Иосиф Пригожин предположил, что певица могла подхватить вирусную инфекцию, и сообщил, что супруга проходит лечение.