Продюсер и музыкант Александр Шульгин, бывший муж певицы Валерии, не смог взыскать 1,53 млн рублей с сожительницы своего бывшего управляющего. По данным Telegram-канала Babr Mash, суд не признал эти переводы неосновательным обогащением: деньги, как установили в ходе разбирательства, предназначались для рабочих расходов.

За полтора года Шульгин перечислил на банковскую карту жительницы Иркутска 30 переводов на общую сумму 1,53 млн рублей. В 2026 году продюсер потребовал вернуть деньги, утверждая, что ответчица не оказывала ему никаких услуг.

Во время заседания бывший управляющий Алексей Шаманский представил нотариально заверенную переписку. В сообщениях обсуждались расходы на бензин, размен наличных для кассы и выплаты сотрудникам. Из переписки, по данным Babr Mash, следовало, что Шульгин сам запрашивал отчёты по этим тратам.

Шаманский утверждал, что продюсер не только финансировал несколько иркутских проектов, но и участвовал в управлении ими. Среди них — «Сибирский лофт», «Иркутская клубника», «Сибирская ферма» и управляющая компания «Сибирь, Байкал, Иркутск». После возникновения проблем с выплатой зарплаты бывший топ-менеджер уволился и обратился в суд, а позднее получил встречные претензии.

Как сообщает телеграм-канал, суд встал на сторону ответчицы: переводы сочли оплатой рабочих задач, а не её личным обогащением. Шульгин отказался от комментариев.

Валерия и Александр Шульгин были женаты, у пары родились трое детей. В 2002 году певица решила развестись с продюсером. Позднее она рассказывала о насилии и психологическом давлении в браке. Life.ru ранее подробно разбирал историю отношений Валерии и Шульгина, приводя рассказ певицы и позицию её первого мужа Леонида Ярошевского, который оспаривал часть её откровений.