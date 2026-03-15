Абьюз и не очень: кошмары, которые прятали за фасадами своих браков Прилучный, Жасмин и Ксенофонтова Оглавление Павел Прилучный: «Мог наорать, но руку не поднимал» Валерия и Шульгин: вилка в ногу и побег к Пригожину Жасмин: 18 лет, побои и статус «заложницы» Милана Тюльпанова: Кержаков душил и хотел скинуть с окна Юлия Паршута: удар кулаком в живот после аппендицита Ольга Бузова: Тарасов изменял, Дава плевал в лицо Елена Ксенофонтова: адвокат душил и отсуживал дочь 4 года Разводы звёзд редко проходят тихо. Одним из самых громких стало расставание Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, сопровождающееся обвинениями в насилии. В марте 2026 года Павел опроверг все слухи. Life.ru расскажет истории знаменитостей, где было трудно понять, кто прав. 14 марта, 21:45 Как же вы так жили? Бузова, Ксенофонтова и Паршута спустя годы признались, через какой ужас им пришлось пройти. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева, Ольга Зиновская, © Freepik / rawpixel.com

Павел Прилучный: «Мог наорать, но руку не поднимал»

История расставания актёров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце вышла далеко за рамки обычного развода. Пара, прожившая вместе восемь лет, рассталась в 2020 году, и, хотя недвижимость поделили относительно мирно, дальше начались сложности.

Агата получила четырёхкомнатную квартиру в Москве (её стоимость оценивали в 28 миллионов рублей), а Павел — дом в подмосковном коттеджном посёлке, который оставался в ипотеке. Однако мирный раздел имущества не означал мирного расставания. Агата публично заявила о жестоком обращении со стороны бывшего мужа, а её пиар‑менеджер даже обратилась в полицию. По её словам, Прилучный избил жену и запер её в загородном доме. После развода начались долгие судебные тяжбы — спорили о размере алиментов и о том, с кем будет жить их сын Тимофей.

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного выдался громким. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

9 марта 2026 года вышло большое интервью Прилучного, в котором он отверг обвинения Муцениеце в домашнем насилии. Он лишь признал, что мог кричать на бывшую супругу: «Да, мог наорать, но никогда не поднимал на женщину руку». По словам актёра, он занимался боксом, и если бы ударил жену, то это бы не прошло бесследно. Как он заявил, причиной разрыва с Муцениеце стало её желание строить карьеру и быть более успешной, чем муж.

Валерия и Шульгин: вилка в ногу и побег к Пригожину

Брак певицы Валерии с продюсером Александром Шульгиным, от которого она родила троих детей, со временем превратился, по словам артистки, в настоящий кошмар. Певица долго не осознавала, что находится в токсичных отношениях: Шульгин постепенно изолировал её от друзей и родных.

«Единственный человек, с кем я тогда контактировала, — мой бывший муж. Он быстро изолировал меня от всей прошлой жизни… В какой-то момент я поняла — у меня же вообще никого нет», — говорила Валерия в интервью Светлане Бондарчук.

По словам певицы, Шульгин неоднократно поднимал на неё руку. Один из самых страшных эпизодов произошёл, когда он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воткнул ей вилку в ногу. В 2002 году Валерия всё же решилась на развод. Во время бракоразводного процесса она познакомилась с Иосифом Пригожиным — у пары был один адвокат. Сегодня Валерия и Пригожин отмечают уже 20 лет совместной жизни.

Однако первый муж певицы Леонид Ярошевский, с которым они вместе приехали в Москву из Актарска, подвергал откровения певицы сомнению. Как он утверждал, Валерия не стала бы терпеть многолетнее насилие, а шрам на ноге у неё возник из-за фурункула в юности. К тому же она начала отношения с Шульгиным, ещё состоя в браке с ним. В ответ Валерия и её супруг Пригожин сказали, что Леонид пытается привлечь к себе внимание и сделать хайп на имени бывшей жены.

Певица Валерия обвиняла бывшего мужа Шульгина в домашнем насилии. Фото © РИА Новости / Алексей Бойцов

Жасмин: 18 лет, побои и статус «заложницы»

Певица Жасмин (настоящее имя Сара Манахимова) и бизнесмен Вячеслав Семендуев казались идеальной парой, несмотря на разницу в возрасте. На момент свадьбы Саре было всего 18, а её супруг был старше на 17 лет. Семендуев помог ей начать карьеру — с его поддержкой вышли хиты, сделавшие Жасмин звездой, у них родился сын Михаил. Но в 2006 году певица попала в больницу с сотрясением мозга, переломом носа и многочисленными ушибами. Сначала Жасмин молчала, но позже заявила, что пострадала от рук мужа.

Вячеслав отрицал вину, назвав фотографии избитой жены пиар‑ходом. Жасмин подала на развод, а позже описала пережитое в автобиографической книге «Заложница». С 2011 года певица счастлива в новом браке с политиком и бизнесменом Иланом Шором. У них двое детей — дочь Маргарита и сын Мирон. В 2025 году у сына певицы родился мальчик, так что артистка теперь и бабушка.

Певица Жасмин заявляла о насилии в первом браке с бизнесменом Семендуевым. Фото © ТАСС / Софья Сандурская, Александр Бейфус

Милана Тюльпанова: Кержаков душил и хотел скинуть с окна

Дочь бывшего сенатора Санкт-Петербурга и блогер Милана Тюльпанова в 2015 году вышла замуж за известного футболиста Александра Кержакова в надежде на счастливую семейную жизнь, но уже скоро поползли слухи об интрижке спортсмена.

Далее ситуация усугубилась. Кержаков, по словам Миланы, заставил её прекратить общение с подругами и даже с матерью, а их ссоры часто заканчивались рукоприкладством. Как говорила девушка, во время скандала в Швейцарии муж избил её и угрожал скинуть с окна.

После смерти отца и рождения сына у Миланы случился нервный срыв — она пыталась заглушить боль алкоголем и антидепрессантами. Кержаков инициировал развод, обвинил бывшую жену в употреблении запрещённых веществ и пытался лишить её родительских прав. После долгих судов сын Артём остался с мамой. Сегодня Милана не только написала книгу «Убей в себе жертву», но и создала центр помощи женщинам, столкнувшимся с домашним насилием.

Юлия Паршута: удар кулаком в живот после аппендицита

Певица и участница «Фабрики звёзд» Юлия Паршута столкнулась с абьюзом в отношениях, о котором долго молчала. Познакомившись с молодым человеком в 2010 году, она поначалу видела в нём «принца мечты». Но спустя полгода всё изменилось. Партнёр начал оскорблять и унижать Юлию, а иногда дело доходило до угроз.

Певица Юлия Паршута утверждала, что ей пришлось пройти через насилие в отношениях. Фото © ТАСС / News.ru / News.ru/

В марте 2013 года, спустя неделю после операции по удалению аппендикса, Паршута получила удар кулаком в живот — место, ещё не совсем зажившее после швов. «Удар в живот от своего мужчины. Очередной удар, и одному богу известно, который по счёту за нашу совместную жизнь», — вспоминала певица.

Выбраться из этих отношений ей помог друг, который поддержал её и помог начать новую жизнь.

Ольга Бузова: Тарасов изменял, Дава плевал в лицо

Первый брак Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым казался сказкой. Но все помнят, как громко пара разводилась. Теледива обвиняла спортсмена в рукоприкладстве и эмоциональном насилии. Сам Тарасов отрицал это и даже хотел подать в суд на бывшую жену за якобы клевету. Бузова обвинила бывшего игрока «Локомотива» в измене с Анастасией Костенко, которая потом вышла за него замуж и родила четверых детей.





Позже у Ольги появился новый избранник — блогер и рэпер Давид Манукян (Дава). Но и эти отношения принесли боль. Спустя полтора года Бузова публично обвинила партнёра в абьюзе и порвала с ним. «Пора рассказать твоей маме, какое ты чудовище на самом деле. Ты меня бьёшь, плюёшь в лицо и оскорбляешь», — заявила она. Масла в огонь подлила и мама рэпера, обозвав Бузову непристойной и пьяницей. Стоит ли говорить, что бывшие влюблённые друзьями не остались.

Елена Ксенофонтова: адвокат душил и отсуживал дочь 4 года

Актриса Елена Ксенофонтова прожила в гражданском браке с адвокатом Александром Рыжих девять лет. В 2016 году она решила расстаться с партнёром, который, по её словам, унижал и оскорблял её, мог месяцами не разговаривать и даже пытался задушить.

Актриса Елена Ксенофонтова смогла добиться опеки над дочерью в суде. Фото © ТАСС / Пресс-служба СТС

Рыжих подал в суд, обвинив Елену в нанесении побоев. Началась долгая судебная битва за опеку над дочерью Софьей — за четыре года прошло 200 заседаний. Лишь в 2020 году суд вынес решение в пользу актрисы.

В конце 2022 года Ксенофонтова вышла замуж за адвоката Алексея Куликова и теперь открыто говорит о своём счастье.