Певица Валерия столкнулась с проблемами голосовых связок, из-за которых ей стало сложнее продолжительное время выступать на сцене. Сейчас её супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, ищет специалиста, который поможет артистке справиться с недугом. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.

По словам продюсера, несмотря на прекрасные вокальные данные, в последнее время певице становится всё труднее выступать дольше трёх часов без перерывов.

«У Валерии шикарный голос, она великолепная исполнительница, но в последнее время ей всё сложнее более трёх часов петь на сцене. Возникли проблемы со связками. И это мешает сейчас Валерии петь на протяжении длительного периода, приходится делать перерывы», — сообщил Пригожин.

Он добавил, что сейчас занимается поиском врача, который сможет помочь супруге восстановить голос и справиться с возникшими проблемами.