Иосиф Пригожин ищет врача для Валерии из-за проблем с голосом
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Певица Валерия столкнулась с проблемами голосовых связок, из-за которых ей стало сложнее продолжительное время выступать на сцене. Сейчас её супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, ищет специалиста, который поможет артистке справиться с недугом. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей.
По словам продюсера, несмотря на прекрасные вокальные данные, в последнее время певице становится всё труднее выступать дольше трёх часов без перерывов.
«У Валерии шикарный голос, она великолепная исполнительница, но в последнее время ей всё сложнее более трёх часов петь на сцене. Возникли проблемы со связками. И это мешает сейчас Валерии петь на протяжении длительного периода, приходится делать перерывы», — сообщил Пригожин.
Он добавил, что сейчас занимается поиском врача, который сможет помочь супруге восстановить голос и справиться с возникшими проблемами.
Ранее Life.ru рассказывал, что Валерия оказалась под капельницей после заражения предположительно вирусной инфекцией. Поводом для беспокойства поклонников стала фотография исполнительницы, опубликованная её супругом в социальных сетях. На снимке звезда проходила медицинскую процедуру. Позднее Пригожин рассказал, что его супруга восстановилась и готова возвращаться на сцену.