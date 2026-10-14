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Опубликовано 14 октября, 12:56

Иосиф Пригожин сообщил о выздоровлении Валерии после курса капельниц и уколов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/valeriya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/valeriya

Певица Валерия восстановилась после перенесённой инфекции и вновь готова выходить на сцену. О самочувствии артистки рассказал её супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, лечение завершилось успешно, а проблемы со здоровьем остались позади. Для выздоровления исполнительнице потребовались медицинские процедуры и специальное питание.

«Сейчас всё позади, Валерия чувствует себя отлично. После курса капельниц, уколов и диеты Валерия восстановилась и уже готовится к концертной деятельности», — сообщил Пригожин.

Продюсер напомнил, что его супруга почувствовала недомогание во время зарубежного отдыха. Именно тогда она подхватила инфекцию, из-за которой пришлось уделить внимание лечению. Теперь состояние певицы больше не вызывает беспокойства у её близких. Артистка вернулась к привычному ритму жизни и приступила к подготовке новых выступлений.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Валерия оказалась под капельницей после заражения предположительно вирусной инфекцией. Поводом для беспокойства поклонников стала фотография исполнительницы, опубликованная её супругом в социальных сетях. На снимке звезда проходила медицинскую процедуру. Тогда Пригожин подтвердил, что жена заболела и получает необходимую помощь.

Больше новостей о здоровье знаменитостей, выступлениях российских исполнителей и событиях шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru

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Анастасия Никонорова
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