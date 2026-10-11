Минус вес — плюс сон: Валерия рассказала, как похудение изменило Пригожина

Иосиф Пригожин заметно похудел и после снижения веса, по словам Валерии, перестал мучиться от храпа. Певица рассказала журналистам, что теперь её супруг чувствует себя легче, моложе и активнее.

«Он очень сильно похудел. Я довольна тем, что он себя прекрасно чувствует. Ещё лучше, чем прежде. Он и раньше не жаловался, но всё равно он чувствует себя легче, моложе, активнее», — сказала артистка.

По словам Валерии, раньше Пригожин долгое время страдал от храпа и пробовал справиться с проблемой при помощи различных аппаратов. Сама певица предполагала, что причиной мог стать набранный вес.

Валерия добавила, что супруг придерживался здорового питания. При этом, по её словам, уговоры на Пригожина обычно не действуют: решение серьёзно заняться собой он принимает самостоятельно.

Ранее Life.ru сообщал, что Иосиф Пригожин похудел на восемь килограммов, чтобы не выглядеть «дедушкой» рядом с Валерией. Продюсер признавался, что именно это сравнение подтолкнуло его серьёзнее заняться фигурой. При этом он отмечал, что предыдущие попытки сбросить вес давали лишь временный результат.