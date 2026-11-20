Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин столкнулся с неприятными изменениями внешности после резкого похудения. О последствиях борьбы с лишним весом он рассказал Общественной Службе Новостей.

«Всё обвисло в итоге, а теперь приходится всё шлифовать и подтягивать аппаратными процедурами. Думаю, через пару месяцев вы увидите меня абсолютно с другой внешностью и не узнаете», — признался супруг певицы Валерии.

По словам продюсера, лишние килограммы он сбрасывал с помощью препаратов, применяемых для лечения диабета. Однако вместе с похудением появились новые проблемы: кожа потеряла прежнюю упругость, из-за чего теперь приходится прибегать к косметологическим процедурам.

Пригожин рассказал, что врачи объяснили ему необходимость сочетать медикаментозное снижение веса с физическими нагрузками и специальным питанием. По словам специалистов, это помогло бы сохранить мышечный тонус и уменьшить нежелательные изменения внешности.

Теперь артист намерен заняться восстановлением кожи и уже задумывается о подтяжке лица. Продюсер рассчитывает, что через пару месяцев результаты процедур настолько изменят его внешность, что поклонники с трудом его узнают.

Ранее Life.ru сообщал, что Иосиф Пригожин похудел на восемь килограммов, чтобы не выглядеть «дедушкой» рядом с Валерией. Продюсер признавался, что его задевало, когда окружающие принимали его за отца супруги. За два месяца он смог заметно снизить вес и решил продолжить работу над собой.