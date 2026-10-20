Иосиф Пригожин признался, что стал мемом в Интернете

Пока певица Валерия даёт интервью, Иосиф Пригожин обычно стоит поодаль и снимает жену на телефон. Продюсер объяснил, почему не пытается оказаться в центре кадра. По его словам, вся его работа и так остаётся за кулисами шоу-бизнеса.

При этом известность Пригожина давно вышла за пределы музыкальной отрасли. Публика знает его не только как мужа знаменитой артистки, но и как самостоятельного персонажа, над которым охотно шутят.

«Просто в силу того, что я стал и мемом, и популярным персонажем, снимаюсь много в разных программах, в том числе «Звёзды», которые, собственно говоря, сделали из меня героя. И благодаря Валерии в том числе», — приводит KP.RU слова продюсера.

Именно поэтому, объясняет Пригожин, он не хочет затмевать супругу. Такая позиция выглядит логично: Валерия — главный герой интервью, а Пригожин — наблюдатель с телефоном. Но и его роль не остаётся незамеченной. Публика следит за ним не меньше, чем за женой.

Сам продюсер относится к этому с иронией. Он признаёт, что телешоу сделали из него героя, и не пытается бороться с этим статусом.

А ранее Валерия раскрыла, как похудение изменило Иосифа Пригожина. По словам певицы, после снижения веса он перестал мучиться от храпа. Теперь Пригожин чувствует себя легче, моложе и активнее.