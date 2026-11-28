На криптовалютном рынке усилились пессимистичные настроения инвесторов. Индекс страха и жадности биткоина 28 ноября опустился до 10 пунктов, что соответствует экстремальному уровню страха, следует из данных аналитической платформы Alternative.me.

За минувшие сутки показатель снизился на два пункта, а за месяц — на 41 пункт. Ещё в конце октября настроения участников криптовалютного рынка оценивались как нейтральные.

Индекс страха и жадности рассчитывается по шкале от нуля до 100 пунктов. При его составлении учитываются волатильность биткоина, объёмы торгов, активность пользователей социальных сетей, доля биткоина в общей капитализации крипторынка и динамика поисковых запросов. Чем ниже значение индикатора, тем сильнее обеспокоенность инвесторов.