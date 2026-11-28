Крипторынок охвачен ужасом: Индикатор настроений инвесторов упал до 10 пунктов
Индекс страха и жадности на крипторынке упал до 10 пунктов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На криптовалютном рынке усилились пессимистичные настроения инвесторов. Индекс страха и жадности биткоина 28 ноября опустился до 10 пунктов, что соответствует экстремальному уровню страха, следует из данных аналитической платформы Alternative.me.
За минувшие сутки показатель снизился на два пункта, а за месяц — на 41 пункт. Ещё в конце октября настроения участников криптовалютного рынка оценивались как нейтральные.
Индекс страха и жадности рассчитывается по шкале от нуля до 100 пунктов. При его составлении учитываются волатильность биткоина, объёмы торгов, активность пользователей социальных сетей, доля биткоина в общей капитализации крипторынка и динамика поисковых запросов. Чем ниже значение индикатора, тем сильнее обеспокоенность инвесторов.
Напомним, 21 ноября стоимость биткоина опустилась до минимального уровня более чем за два года, достигнув 55 130 долларов. Впоследствии криптовалюта ненадолго поднялась выше 64 тысяч долларов, однако уже вечером 24 ноября вновь оказалась ниже отметки в 60 тысяч.