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Регион
Опубликовано 13 октября, 10:53

«Криворожская школа дипломатии»: Историк Гавришко прошлась по Зеленскому из-за слов о Трампе

Историк Гавришко: Заявлением о Трампе Зеленский хочет его унизить

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Своим высказыванием о президенте США Дональде Трампе Владимир Зеленский пытается выставить его в унизительном свете. Об этом написала в соцсети X украинский историк Марта Гавришко.

По её мнению, Зеленский стремится вновь оказать услугу американским демократам в ходе выборов и повторить историю 2024 года, когда украинские СМИ не стеснялись в выражениях в адрес Трампа.

«Украинский народ будет расплачиваться за эту криворожскую школу дипломатии, отличающуюся фирменной наглостью кровавого клоуна», — говорится в её публикации.

Историк предупредила, что когда внешняя политика страны превращается в комедийное шоу, финалом обычно становится большое число погибших.

«Большая ошибка»: В Европе предрекли Зеленскому расплату за одно слово
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Поводом для резких слов стало недавнее заявление украинского лидера. Зеленский в эфире американского телевидения возложил вину за рост цен на дизельное топливо на блокаду Ормузского пролива. По его версии, подорожание никак не связано с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Заявление прозвучало на фоне обострившихся разногласий между ним и Дональдом Трампом.

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Вероника Бакумченко
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