«Криворожская школа дипломатии»: Историк Гавришко прошлась по Зеленскому из-за слов о Трампе
Историк Гавришко: Заявлением о Трампе Зеленский хочет его унизить
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Своим высказыванием о президенте США Дональде Трампе Владимир Зеленский пытается выставить его в унизительном свете. Об этом написала в соцсети X украинский историк Марта Гавришко.
По её мнению, Зеленский стремится вновь оказать услугу американским демократам в ходе выборов и повторить историю 2024 года, когда украинские СМИ не стеснялись в выражениях в адрес Трампа.
«Украинский народ будет расплачиваться за эту криворожскую школу дипломатии, отличающуюся фирменной наглостью кровавого клоуна», — говорится в её публикации.
Историк предупредила, что когда внешняя политика страны превращается в комедийное шоу, финалом обычно становится большое число погибших.
Поводом для резких слов стало недавнее заявление украинского лидера. Зеленский в эфире американского телевидения возложил вину за рост цен на дизельное топливо на блокаду Ормузского пролива. По его версии, подорожание никак не связано с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Заявление прозвучало на фоне обострившихся разногласий между ним и Дональдом Трампом.
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