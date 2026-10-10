Кровавая бойня в американском доме: Девять человек погибли, среди жертв — двое детей

В американском городе Эри, штат Пенсильвания, в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает CNN Newsource со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла вечером 9 октября в районе Перри-стрит. По словам очевидцев, вооружённый мужчина сначала открыл огонь возле жилого дома, а затем вошёл внутрь. Прибывшие на место полицейские обнаружили тела двух женщин на улице.

Подозреваемый забаррикадировался в здании. Сотрудники полиции и спецназа окружили дом и попытались убедить мужчину сдаться, однако во время противостояния изнутри вновь раздались выстрелы.

Когда правоохранителям удалось проникнуть в помещение, они обнаружили тела нескольких человек, включая детей. Сам предполагаемый нападавший также был мёртв. По предварительным данным полиции, мужчина покончил с собой.

Начальник полиции Эри Рик Лора назвал случившееся одним из самых тяжёлых происшествий, с которыми приходилось сталкиваться местным следователям. Он подчеркнул, что в настоящее время угрозы для жителей города нет.

Личности погибших пока не раскрываются, мотивы стрелявшего остаются неизвестными. Правоохранители продолжают расследование обстоятельств трагедии.

Ранее Life.ru рассказывал о стрельбе на уличной вечеринке в городе Виенна американского штата Джорджия. В результате происшествия два человека погибли, ещё около 35 получили ранения и были доставлены в больницы. Выстрелы прозвучали во время массового мероприятия, когда район патрулировали сотрудники местного шерифа.