Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 17:49

Два человека пострадали при стрельбе в Баварии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Два человека получили тяжёлые ранения в результате стрельбы в немецкой общине Бернгау в Баварии. Местных жителей попросили не выходить из домов, сообщает Bild со ссылкой на полицию.

Первые звонки в экстренные службы поступили около 14:00 по местному времени. Очевидцы сообщили о звуках, похожих на выстрелы. После этого полиция стянула в Бернгау крупные силы и перекрыла район. К операции также привлекли специальный отряд и полицейский вертолёт.

Правоохранители попросили жителей оставаться в домах и не приближаться к оцепленной территории.

Два человека погибли при нападении в школе под Берлином
Два человека погибли при нападении в школе под Берлином

В июле ещё одно нападение произошло на юге Германии. Тогда четыре человека получили тяжёлые ранения в гимназии города Шонгау. На место прибыли экстренные службы, а предполагаемого нападавшего задержали. Первоначально полиция не раскрывала, были ли пострадавшие учениками или сотрудниками учебного заведения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Германия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar