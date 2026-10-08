Два человека пострадали при стрельбе в Баварии

Два человека получили тяжёлые ранения в результате стрельбы в немецкой общине Бернгау в Баварии. Местных жителей попросили не выходить из домов, сообщает Bild со ссылкой на полицию.

Первые звонки в экстренные службы поступили около 14:00 по местному времени. Очевидцы сообщили о звуках, похожих на выстрелы. После этого полиция стянула в Бернгау крупные силы и перекрыла район. К операции также привлекли специальный отряд и полицейский вертолёт.

Правоохранители попросили жителей оставаться в домах и не приближаться к оцепленной территории.

В июле ещё одно нападение произошло на юге Германии. Тогда четыре человека получили тяжёлые ранения в гимназии города Шонгау. На место прибыли экстренные службы, а предполагаемого нападавшего задержали. Первоначально полиция не раскрывала, были ли пострадавшие учениками или сотрудниками учебного заведения.