Два человека погибли при нападении в школе под Берлином

Два человека погибли при нападении в средней школе в населённом пункте Гозен-Ной-Циттау в федеральной земле Бранденбург недалеко от Берлина. Подозреваемый задержан, пишет Märkische Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, жертвами стали 18-летняя девушка и 30-летний мужчина, который попытался вмешаться и остановить нападение. Предполагаемому нападавшему 19 лет, он был бывшим молодым человеком погибшей.

Сигнал тревоги поступил в полицию около 13:45 по местному времени. После этого к школе стянули экстренные службы.

Территория вокруг учебного заведения оцеплена. На месте работают полиция и спасатели, также задействованы два спасательных вертолёта.

Обстоятельства произошедшего и мотив нападения устанавливаются.

В Германии уже происходили похожие нападения в учебных заведениях. В июле Life.ru писал о нападении в гимназии города Шонгау, где четыре человека получили тяжёлые ранения, а предполагаемого злоумышленника задержали.