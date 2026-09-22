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Опубликовано 22 сентября, 07:22

Крупная атака БПЛА на Самарскую область: один человек погиб, ещё четверо ранены

Федорищев: Один человек погиб и 4 ранены при атаке дронов на Самарскую область

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Самарскую область. Ещё четыре человека получили травмы различной степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«С прискорбием сообщаю, что в результате подлой атаки ВСУ по территории Самарской области погиб один человек. Это тяжёлая и невосполнимая потеря. Приношу искренние соболезнования родным и близким», — написал глава региона в Telegram.

Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Их доставили в местные медучреждения. На местах работают экстренные службы. Для координации действий развёрнут оперативный штаб. Федорищев отметил, что сбор информации о последствиях атаки продолжается.

Ранее Life.ru сообщал о крупной атаке беспилотников на Самарскую область. Тогда губернатор призывал жителей соблюдать меры безопасности.

В Самарской области повреждены гражданские объекты из-за атаки десятков БПЛА
В Самарской области повреждены гражданские объекты из-за атаки десятков БПЛА

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Андрей Бражников
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