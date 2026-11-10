Крупнейший металлургический комбинат Украины «АрселорМиттал Кривой Рог», ранее известный как «Криворожсталь», начал процесс консервации производства после серии ракетных ударов. Об этом говорится в заявлении компании.

Руководство комбината признало, что в нынешних условиях обеспечить безопасную работу невозможно. Предприятие планирует сохранить промышленное оборудование, чтобы рассмотреть возможность возобновления деятельности после завершения боевых действий.

«По нашей текущей оценке, безопасная работа невозможна, пока продолжается война. После завершения войны, когда условия это позволят, мы начнём диалог с правительством Украины и повторно оценим, можно ли безопасно и устойчиво возобновить работу», — указано в заявлении компании.

Генеральный директор комбината Мауро Лонгобардо объяснил, что холодная остановка необходима для защиты сотрудников, сохранения активов и управления рисками.

Согласно финансовому отчёту ArcelorMittal за третий квартал 2026 года, остановка предприятия привела к списаниям и дополнительным расходам на сумму порядка $1,15 млрд. Из них $852 млн пришлись на обесценение активов, а $293 млн — на исключительные расходы, связанные с прекращением работы комбината.

Ранее Life.ru сообщал, что подготовка к остановке комбината началась ещё в октябре. Гендиректор комбината подчёркивал, что компания не намерена уходить из Украины и рассчитывает возобновить работу в будущем.