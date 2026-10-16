«Отрасли больше 150 лет»: В сентябре на Украине произвели 0 тонн стали

В Незалежной металлургия переживает масштабный кризис — в сентябре производство стали полностью остановилось. О тяжёлом положении предприятий в эфире Украинского радио рассказал президент «Укрметаллургпрома» Александр Каленков.

«Отрасль, которой более 150 лет, в прошлом месяце произвела ноль стали», — заявил он.

По утверждению Каленкова, российские удары вывели из строя практически все действовавшие доменные печи. Руководитель объединения призвал власти уменьшить налоговую нагрузку на простаивающие заводы и сохранить отсрочки от мобилизации для их работников. Эти меры, по его мнению, помогут избежать окончательного развала отрасли.

Между тем данные самой ассоциации показывают иную картину. За сентябрь украинские предприятия выплавили 131 тысячу тонн стали — на 52,7% меньше августовского показателя и примерно в 4,6 раза ниже прошлогоднего уровня. Таким образом, утверждение о нулевом производстве за весь месяц расходится с официальной отраслевой статистикой.

В октябре положение осложнилось. ArcelorMittal в Кривом Роге объявил о подготовке к консервации мощностей, а «Запорожсталь» сообщала об остановке выплавки. Источники «Страны» считают одной из главных причин кризиса блокировку морского экспорта: внутренний рынок не способен поглотить прежние объёмы продукции.

Ранее Life.ru сообщал о потерях украинской металлургии до $200 миллионов ежемесячно из-за остановки морских перевозок. По оценке отраслевых аналитиков, серьёзные убытки связаны с нарушением отгрузок через порты Одессы, Черноморска и Южного. Альтернативные маршруты не позволяют полностью компенсировать прежние объёмы поставок.