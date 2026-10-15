Металлургия Украины теряет до $200 млн в месяц из-за блокады портов

Украинская металлургия ежемесячно теряет от 150 до 200 миллионов долларов из-за остановки морского экспорта через порты Большой Одессы. Если ситуация не изменится, производство железной руды в стране может сократиться на 35%. Такие оценки приводит отраслевой аналитический портал GMK Center.

По данным аналитиков, активное судоходство через порты Одессы, Черноморска и Южного фактически прекратилось во второй половине июля 2026 года. Причиной стали российские ракетные и беспилотные удары по портовой инфраструктуре и судам, после которых судовладельцы начали отказываться от заходов в украинские черноморские порты.

До прекращения перевозок морской коридор обеспечивал половину украинского экспорта стали и железной руды, а также 95% поставок чугуна за рубеж. Теперь предприятия вынуждены искать альтернативные маршруты, однако их пропускная способность и стоимость перевозок не позволяют компенсировать потери.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась с экспортом железной руды. Её производство может упасть на 35% по сравнению с первым полугодием 2026 года. После закрытия морского коридора работу уже приостанавливали компания Ferrexpo и Южный горно-обогатительный комбинат.

Дополнительный удар по отрасли нанесли повреждения производственных объектов. После российских атак в августе и сентябре остановились крупнейшие металлургические предприятия страны. В результате, по прогнозу аналитиков, экспортная выручка от продажи стали и чугуна сократится на 2,5 миллиарда долларов в 2026 году и ещё на столько же в следующем.

Ранее Life.ru сообщал о многомиллиардных потерях украинского экспорта из-за простоя одесских портов. К началу октября Украина недополучила свыше пяти миллиардов долларов валютной выручки из-за нарушения морской торговли. Основные грузопотоки пытались перенаправить через Измаил и румынскую Констанцу, однако эти маршруты не могли заменить прежние объёмы перевозок через Одессу, Черноморск и Южный.