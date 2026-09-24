Ни одной тонны стали за неделю: «Метинвест» заявил о беспрецедентной остановке заводов на Украине

На Украине в сентябре была неделя, когда в стране, по словам представителя «Метинвеста», впервые за 100 лет не выплавили ни одной тонны стали. Об этом руководитель офиса генерального директора группы Александр Водовиз заявил на Форуме экономической устойчивости в Киеве.

«Разрушены абсолютно все заводы. Это Arcelor, «Метинвест», завод имени Петровского и «Интерпайп». Попадания были по несколько раз. Погибло много людей. Мы не работаем», — сказал топ-менеджер.

Водовиз также сообщил, что у «Метинвеста» повреждены пять печей, а у ArcelorMittal — две. По его оценке, запуск одной печи обходится минимум в $50 млн, а строительство фактически с нуля — примерно в $500 млн. Предложенная компании помощь со стороны украинских министерств, по его словам, составляла 2–5 млн гривен.

«Сейчас мы точно не будем вкладывать деньги в восстановление, потому что не понимаем, как ситуация будет развиваться дальше», — заявил Водовиз.

Он добавил, что бизнесу необходим понятный план дальнейших действий со стороны властей, поскольку компании предстоит решать, сохранять ли рабочие места и когда имеет смысл вкладываться в восстановление производств.

«Ситуация в экономике чрезвычайная. И нужны чрезвычайные решения. Нельзя жить в чрезвычайной ситуации и принимать решения, которые принимаются всегда», — подчеркнул представитель «Метинвеста».

Ранее Life.ru сообщал, что три крупнейших сталелитейных предприятия Украины, на которые приходилось около 90% выплавки стали в стране, остановили работу после российских ударов. Речь шла о «Запорожстали», «Каметстали» и ArcelorMittal в Кривом Роге. Тогда Водовиз также заявлял, что на тот момент сталелитейная промышленность Украины фактически остановилась.