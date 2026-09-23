Украину отключают от крупнейшей криптовалютной биржи

Криптовалютная биржа Binance с 28 сентября прекратит операции с гривной. Платформа отключит пополнение и вывод UAH через сервис Fiat Trade UAH, а также уберёт с торгов спотовую пару USDT/UAH. Об этом 23 сентября сообщили на сайте биржи.

«Binance прекратит поддержку ввода и вывода средств в гривне (UAH) через сервис Fiat Trade UAH и проведёт делистинг спотовой торговой пары USDT/UAH», — говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу 28 сентября в 10:00 по московскому времени. С этого момента пользователи не смогут пополнять баланс в гривнах или выводить эту валюту через указанный сервис. Тогда же Binance остановит торговлю USDT/UAH и удалит все открытые ордера по этой паре.

Биржа призвала пользователей заранее распорядиться гривной на счетах и проверить открытые ордера. Оставшиеся подходящие остатки в UAH Binance автоматически обменяет на USDT. Для конвертации установят фиксированный курс — 1 USDT за 46,5 гривны.