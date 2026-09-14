Геймер из Сингапура признал вину в криптоограблении на $245 млн

22-летний житель Сингапура Мэлоун Лам признал вину по делу о краже криптовалюты на сумму около 245 миллионов долларов. Молодого человека разоблачили после того, как он начал тратить похищенные средства на роскошную жизнь. Об этом пишет Need To Know.

По данным следствия, Лам приехал в США по студенческой визе в 2023 году, а после её окончания остался в стране. Вместе с другими участниками схемы он организовал онлайн-группировку, которая занималась криптовалютными кражами.

Следователи утверждают, что злоумышленники выдавали себя за сотрудников Google и криптобиржи Gemini. Под этим предлогом они получили доступ к данным крупного американского инвестора, включая файлы в Google Drive и коды безопасности.

После этого преступники вывели более четырёх тысяч биткоинов. Однако скрыть происхождение денег им не удалось: Лам и его сообщники начали быстро тратить средства на дорогие покупки.

Всего за месяц молодой человек приобрёл больше 30 элитных автомобилей, среди которых были Porsche, Lamborghini и Ferrari. Также он арендовал роскошные дома, пользовался частными самолётами и тратил сотни тысяч долларов за один вечер в ночных клубах.

Внимание правоохранителей привлекли именно масштабные траты. Дополнительной ошибкой одного из участников схемы стала регистрация на криптобирже с раскрытием реального IP-адреса.

Лама задержали в Майами в сентябре 2024 года. В суде он признал вину, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Следующее заседание по делу назначено на декабрь.

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