В Британии украли 70 тысяч пинт пива

Более 800 бочек Guinness похитили со склада в британском Ранкорне. Вместе с пивом злоумышленники увезли два грузовых прицепа, а общая стоимость пропажи оценивается примерно в £205 тыс., сообщили в полиции графства Чешир.

Кража произошла вечером 31 августа. Около 19:45 на промышленную территорию в районе Aston Lane въехал грузовик, который забрал первый прицеп с Guinness и уехал через десять минут. Спустя примерно полтора часа туда прибыл второй грузовик и вывез ещё один прицеп.

Всего в них находилось около 70,4 тыс. пинт стаута, предназначенного для поставки в пабы. Стоимость самого пива оценивается примерно в £115 тыс., остальная часть ущерба приходится в том числе на похищенные прицепы.

Полиция разыскивает причастных к краже и просит откликнуться очевидцев. По данным правоохранителей, обоими грузовиками управляли мужчины: у первого был короткий тёмный бородой и шапка, второй находился в кепке. Следователи также ищут записи с автомобильных видеорегистраторов.

Оба похищенных прицепа белого цвета и имеют символику логистической компании GXO. Их идентификационные номера — DL736 и DL542. Полиция рассчитывает вернуть как Guinness, так и сами прицепы.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Европе угнали грузовик с 12 тоннами шоколадных батончиков KitKat — почти 414 тысячами штук. Машина следовала с завода в Италии в Польшу, однако до пункта назначения так и не добралась. Правоохранители искали и грузовик, и похищенный товар, а производитель предупреждал о возможных перебоях с поставками.