Киев лишился свыше $5 млрд валютной выручки из-за простоя портов Большой Одессы. Такой информацией делится ТАСС.

По данным агентства, коммерческие суда продолжают избегать портов Одессы, Черноморска и Южного. Туда заходят только суда, связанные с Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Основной поток морской торговли перенаправлен через украинский Измаил и румынскую Констанцу. Однако вместе эти порты способны обеспечить не более трети объёма экспорта, который ранее шёл через Большую Одессу.

В результате в сентябре Украина смогла экспортировать лишь 44% от запланированного объёма сельхозпродукции. Поставки металлургической продукции к концу месяца, по подсчётам агентства, прекратились полностью. Сельское хозяйство и металлургия вместе обеспечивали около 65% украинского экспорта и порядка $26 млрд валютной выручки в год. Простой портов Большой Одессы продолжается с 22 июля.

Ранее российские военные поразили сухогруз с обеспечением для украинской армии, шедший в Одессу. Судно доставляло грузы военного назначения, предназначенные для обеспечения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удар был нанесён в рамках продолжения атак беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в перевозке военных грузов.