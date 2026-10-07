Прямо в резервуар: Точечный удар «Гераней» лишил ВСУ важнейшего хранилища ГСМ в Черноморске

Российские Вооружённые силы продолжают методично уничтожать тыловую инфраструктуру противника. Очередной целью для высокоточного налёта стали стратегические запасы топлива в Одесской области.

В приморском порту Черноморск под удар ударных беспилотников типа «Герань» попало крупное хранилище горюче-смазочных материалов.

В оборонном ведомстве предоставили материалы объективного контроля, на которых зафиксирован момент подрыва объектов на территории портового комплекса.

«Минобороны России публикует видео нанесения удара с применением БПЛА типа „Герань“ по хранилищу горюче-смазочных материалов в морском порту Черноморск Одесской области», — заявили в ведомстве.

На кадрах видны масштабные разрушения резервуарного парка и последующее мощное возгорание. Данный объект активно использовался для обеспечения горючим группировок противника и армейской техники.

Российская армия систематически нарушает цепочки снабжения формирований ВСУ, лишая передовые подразделения запасов топлива и возможностей для маневрирования.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских военных по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ, в порту Южный поразили танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии. Кроме того, в районе села Маяки под удар попали грузовики, которые, по утверждению ведомства, перевозили на Украину военные грузы.