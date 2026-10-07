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Опубликовано 7 октября, 22:09

МО РФ сообщило о поражении шедшего в Одессу сухогруза с обеспечением для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Giga Chat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Giga Chat

Российские военные поразили сухогруз с обеспечением для украинской армии, шедший в Одессу. Об этом 7 октября сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, судно доставляло грузы военного назначения, предназначенные для обеспечения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удар был нанесён в рамках продолжения атак беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в перевозке военных грузов.

Российское военное ведомство ранее неоднократно сообщало о поражении судов, которые использовались для доставки грузов в интересах ВСУ. В начале октября Минобороны также заявляло об ударах по сухогрузам в Одесской области.

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Ранее правый берег Киева оказался без света после мощного взрыва. Следом начались перебои с водоснабжением, также временно остановилась часть электротранспорта. Предварительно, причиной отключений стало падение БПЛА на линию электропередачи. После этого электричество начало пропадать в отдельных районах Киева и области. Из-за отсутствия питания временно остановили фуникулёр и движение электротранспорта. Исключением стали Оболонь и Виноградарь.

Больше новостей о ходе специальной военной операции и ситуации в зоне боевых действий — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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