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Опубликовано 7 октября, 20:05

Киев накрыл блэкаут: Правый берег остался без света, воды и транспорта

Правый берег Киева остался без света после удара по энергообъектам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stone36

Правый берег Киева оказался без света после мощного взрыва. Следом начались перебои с водоснабжением, также временно остановилась часть электротранспорта.

Предварительно, причиной отключений стало падение БПЛА на линию электропередачи. После этого электричество начало пропадать в отдельных районах Киева и области.

Из-за отсутствия питания временно остановили фуникулёр и движение электротранспорта. Исключением стали Оболонь и Виноградарь.

Проблемы со светом затронули и систему водоснабжения. Часть насосных станций оказалась обесточена, из-за чего на правом берегу начались перебои с водой.

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«Из-за проблемы с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции​​​. На правом берегу города перебои с водоснабжением», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее комбинат под Киевом объявил об остановке производства из-за третьего удара за полгода. В Минобороны РФ заявили, что на базе предприятия организовали производство и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также комплектующих к ним.

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Никита Никонов
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