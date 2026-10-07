Киев накрыл блэкаут: Правый берег остался без света, воды и транспорта
Правый берег Киева остался без света после удара по энергообъектам
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Правый берег Киева оказался без света после мощного взрыва. Следом начались перебои с водоснабжением, также временно остановилась часть электротранспорта.
Предварительно, причиной отключений стало падение БПЛА на линию электропередачи. После этого электричество начало пропадать в отдельных районах Киева и области.
Из-за отсутствия питания временно остановили фуникулёр и движение электротранспорта. Исключением стали Оболонь и Виноградарь.
Проблемы со светом затронули и систему водоснабжения. Часть насосных станций оказалась обесточена, из-за чего на правом берегу начались перебои с водой.
«Из-за проблемы с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции. На правом берегу города перебои с водоснабжением», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Ранее комбинат под Киевом объявил об остановке производства из-за третьего удара за полгода. В Минобороны РФ заявили, что на базе предприятия организовали производство и хранение крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также комплектующих к ним.
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