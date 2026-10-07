Украинцам посоветовали забыть о лифтах на фоне перебоев со светом
Эксперт Игнатьев призвал украинцев не пользоваться лифтами
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Украинцам лучше отказаться от поездок на лифте после 15:00 из-за риска внезапного отключения электричества. Такой совет дал энергетический эксперт Станислав Игнатьев в беседе с порталом «Новости.Live».
«Общий лайфхак: не пользоваться после 15.00 часов лифтами, чтобы во время отключения электроэнергии вы не оказались в плену лифтовой кабины», — заявил специалист.
По оценке Игнатьева, быстро вернуть стабильное электроснабжение в стране не получится, поэтому жителям придётся приспосабливаться к регулярным перебоям. Эксперт считает, что такая ситуация может растянуться на годы.
«Мы должны привыкнуть жить в «стране генераторов» ближайшие три-пять, а может и больше лет», — сказал он.
Накануне Life.ru сообщал, что в Киеве ввели стабилизационные графики отключения света. По данным ДТЭК, одно отключение было рассчитано примерно на три с половиной часа, однако расписание могло меняться в зависимости от состояния энергосистемы.
Проблемы с электричеством на Украине усиливались на протяжении года. Ещё в феврале Life.ru писал о предупреждениях насчёт длительных блэкаутов летом, в апреле «Укрэнерго» вводило массовые ограничения электроснабжения. К июлю глава компании Виталий Зайченко заявил, что Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии.
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