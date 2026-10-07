Украинцам посоветовали забыть о лифтах на фоне перебоев со светом

Украинцам лучше отказаться от поездок на лифте после 15:00 из-за риска внезапного отключения электричества. Такой совет дал энергетический эксперт Станислав Игнатьев в беседе с порталом «Новости.Live».

«Общий лайфхак: не пользоваться после 15.00 часов лифтами, чтобы во время отключения электроэнергии вы не оказались в плену лифтовой кабины», — заявил специалист.

По оценке Игнатьева, быстро вернуть стабильное электроснабжение в стране не получится, поэтому жителям придётся приспосабливаться к регулярным перебоям. Эксперт считает, что такая ситуация может растянуться на годы.

«Мы должны привыкнуть жить в «стране генераторов» ближайшие три-пять, а может и больше лет», — сказал он.

Накануне Life.ru сообщал, что в Киеве ввели стабилизационные графики отключения света. По данным ДТЭК, одно отключение было рассчитано примерно на три с половиной часа, однако расписание могло меняться в зависимости от состояния энергосистемы.