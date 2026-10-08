«Крымэнерго» сообщило об обесточивании сёл после атаки дронов ВСУ
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Часть населённых пунктов на западе и в центре Крыма осталась без электричества после удара украинских беспилотников по энергообъектам полуострова. Об этом сообщило в своём канале в «Максе» госпредприятие «Крымэнерго».
«Объекты электроснабжения Крыма вновь подверглись беспилотной атаке врага. Обесточен ряд населённых пунктов западной и центральной части полуострова», — говорится в сообщении компании.
На полуострове сейчас действуют ограничения на потребление энергии. В энергетической компании пояснили, что линии и оборудование могут отключать быстро — в зависимости от ситуации в конкретном районе, чтобы вести ремонт. Когда именно вернётся свет, зависит от обстановки и от того, насколько безопасно работать специалистам.
Отдельно сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе — там произошли технологические сбои на объекте Таврического предприятия магистральных электросетей. В части посёлков подачу тока ограничили и перешли на резервные схемы питания. Восстановительные бригады работают без перерыва, круглые сутки.
До этого момента сбои в подаче электроэнергии уже фиксировались на фоне ударов по объектам энергетики региона. 1 октября Life.ru рассказывал, что часть крымских населённых пунктов уже оставалась без электричества после ночной атаки беспилотников ВСУ на энергообъекты полуострова. Тогда об этом также сообщало госпредприятие «Крымэнерго».
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