Технологический сбой частично обесточил Херсонскую область

Часть Херсонской области аварийно осталась без электричества из-за технологического нарушения в энергосистеме. Об этом сообщили в компании «Херсонэнерго».

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме, аварийно обесточена частично Херсонская область», — говорится в сообщении.

Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. Причины технологического нарушения также пока не называются.

Ранее Life.ru сообщал, что 19 сентября часть Херсонской области на час оставляли без электричества для проведения срочных аварийных работ. Тогда «Херсонэнерго» заранее предупредило жителей о временном отключении.