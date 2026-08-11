Четырнадцать муниципалитетов Херсонской области остались без электричества

В Херсонской области произошёл сбой в энергосистеме, из-за которого без электричества остались 14 муниципальных округов. Об этом сообщили в компании «Херсонэнерго».

Отключение затронуло Скадовский, Алёшкинский, Голопристанский, Генический и другие округа региона. Специалисты уже приступили к восстановительным работам.

«В связи с технологическим нарушением в энергосистеме аварийно обесточена Херсонская область», – говорится в сообщении компании.

Энергетики уточнили, что делают всё необходимое для скорейшего возвращения электроснабжения абонентам. Причины технологического нарушения и сроки полного восстановления подачи электричества пока не раскрываются.

Ранее Life.ru писал, что в Крыму ввели ограничения на подачу электроэнергии из-за повреждений объектов энергосистемы. Дополнительной сложностью стала аномальная жара, из-за которой в регионе выросла нагрузка на сети.