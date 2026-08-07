В Крыму ограничили подачу электричества из-за повреждений энергосетей

В Крыму действуют ограничения на подачу электричества из-за повреждений на энергетических объектах. Об этом сообщило «Крымэнерго». Кроме того, местных жителей предупредили о возможных оперативных переключениях из-за аномальной жары.

«На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения в связи с повреждениями оборудования на объектах энергетической инфраструктуры. Также из-за аномально жаркой погоды возможны оперативные переключения», — говорится в сообщении.

На данный момент энергетики устраняют повреждения и ведут работы в круглосуточном режиме. С 5 августа в Крыму стоит сильная жара — до 37 градусов. Спасатели объявили высокую пожарную опасность и штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Несмотря на проблемы с электричеством и сильную жару, крымчан порадовали хорошей новостью. С 4 августа на крупных заправках полуострова бензин АИ-92 начал стоить не дороже 100 рублей за литр. Новую цену установили на АЗС сетей «ТЭС» и «АТАН». Власти поддержали операторов региональными мерами. В ближайшее время планируют снизить цены и на другие виды топлива.