Херсонскую область частично обесточат на час для аварийных работ

Херсонскую область частично обесточат на час для проведения срочных аварийных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Херсонэнерго» — филиала АО «Юго-Западная электросетевая компания».

«Сегодня с 16:23 мск для проведения срочных аварийных работ на 1 час будет частично обесточена Херсонская область», — говорится в сообщении.

Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что после ночной атаки ВСУ без электричества остаются почти 140 тысяч абонентов. По данным «Донецкэнерго», перебои затронули шесть районов города — Кировский, Калининский, Ворошиловский, Петровский, Куйбышевский и Киевский, где частично обесточены 855 трансформаторных подстанций. В результате без света остались 137 930 абонентов.