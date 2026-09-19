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Опубликовано 19 сентября, 14:03

Херсонскую область частично обесточат на час для аварийных работ

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU

Херсонскую область частично обесточат на час для проведения срочных аварийных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Херсонэнерго» — филиала АО «Юго-Западная электросетевая компания».

«Сегодня с 16:23 мск для проведения срочных аварийных работ на 1 час будет частично обесточена Херсонская область», — говорится в сообщении.

В Донецке отключилась 431 подстанция, без света 76 тысяч абонентов
В Донецке отключилась 431 подстанция, без света 76 тысяч абонентов

Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что после ночной атаки ВСУ без электричества остаются почти 140 тысяч абонентов. По данным «Донецкэнерго», перебои затронули шесть районов города — Кировский, Калининский, Ворошиловский, Петровский, Куйбышевский и Киевский, где частично обесточены 855 трансформаторных подстанций. В результате без света остались 137 930 абонентов.

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Анастасия Никонорова
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