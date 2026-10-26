Кто рано встаёт, тому расстегай: В отелях России предложили подавать «русский завтрак»

В российских гостиницах, пансионатах и заведениях общепита может появиться отдельное меню с традиционными отечественными блюдами для завтрака. С такой рекомендацией выступил Минпромторг РФ, разработавший концепцию проекта «Русский завтрак».

Гостям предлагают подавать не только привычные сырники, каши и блины, но и более сытные блюда: буженину, мясные и рыбные закуски, котлеты, бульоны с пирожками и расстегаями. В перечень также вошли вареники, ватрушки, запеканки и местные сыры. Из напитков рекомендуют квас, морсы, кисели и травяные чаи.

При этом менять существующий ассортимент принудительно не планируется. Заведениям предлагают выделить русские блюда в самостоятельную категорию, чтобы посетители могли выбрать полноценный завтрак из традиционных продуктов. Для его продвижения ведомство намерено разработать специальную эмблему.

Рекомендации адресованы прежде всего отелям, домам отдыха, пансионатам, кафе и ресторанам, где подают завтраки. При этом заведения с выраженной национальной специализацией, например грузинской, японской или итальянской кухней, привлекать к инициативе не предполагается.

Ранее в России разработали проект ГОСТа на традиционную русскую кухню, включив в первую часть документа 133 блюда. Среди них оказались борщ, окрошка, оливье, винегрет, блины, кулебяки, запеканки и другие знакомые россиянам угощения. Минпромторг пояснял, что стандарт будет носить рекомендательный характер и поможет рестораторам сохранять традиционные рецептуры. В дальнейшем перечень планировалось расширить ещё как минимум на 130 позиций.