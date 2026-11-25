Кто такая Дженнифер Баррето: биография первой мамы, победившей на конкурсе «Мисс Вселенная» Оглавление Биография Дженнифер Баррето: возраст и образование Кем работает Дженнифер Баррето Муж и дети: что известно о семье победительницы Как Баррето стала «Мисс Вселенной» Что будет делать новая «Мисс Вселенная» Фото Дженнифер Баррето Кто такая Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико, сколько ей лет, чем она занимается, что известно о муже и дочери первой мамы — победительницы конкурса. Кто такая Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико: биография, семья и история первой матери, победившей на конкурсе «Мисс Вселенная — 2026». Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jenniferbarretopr

Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико 24 ноября завоевала титул «Мисс Вселенная — 2026». В 27 лет она стала первой матерью — победительницей международного конкурса. До выхода на мировую сцену Баррето получила образование в области психологии и социальной работы, помогала семьям военнослужащих США, а ещё в начале 2026 года не имела опыта дефиле. Рассказываем, как она пришла к короне, чем занимается и что известно о её семье.

Биография Дженнифер Баррето: возраст и образование

По данным журнала ¡HOLA!, Баррето родилась 17 декабря 1998 года. На момент победы ей 27 лет. Согласно официальной биографии Miss Universe Puerto Rico, она получила степень бакалавра психологии в штате Кентукки, затем окончила две магистратуры — по психологии и социальной работе. Дополнительная подготовка включала работу с психологической травмой, защиту детей и профилактику насилия.

Кем работает Дженнифер Баррето

В 2021 году она начала работать в структуре американской армии на базе Форт-Кавасос в Техасе. В рамках программы помощи семьям военнослужащих Баррето занималась просветительской работой, кризисной поддержкой и обучением специалистов. Позже она участвовала в волонтёрских проектах при армейском медицинском центре и стала специалистом по профилактике социальных рисков. Её деятельность связана с поддержкой семей и укреплением благополучия местных сообществ, а не с боевой службой.

Кем работает Дженнифер Баррето, чем она занималась до конкурса красоты и как помогала семьям американских военнослужащих. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jenniferbarretopr

Муж и дети: что известно о семье победительницы

Баррето замужем за Жаном Карлосом Баррето (Jean Carlos Barreto), у супругов есть дочь Пенелопа, родившаяся в 2019 году, сообщает ¡HOLA!. В интервью журналу победительница рассказывала, что супруг поддерживает её профессиональные цели и подготовку к конкурсу. Мать и специалист по социальной работе, она рассматривает новый титул как возможность расширить аудиторию общественных инициатив.

Как Баррето стала «Мисс Вселенной»

Летом 2025 года Баррето переехала в Джорджию и начала готовиться к национальному отбору. В июне 2026-го она выиграла Miss Universe Puerto Rico, представляя муниципалитет Сан-Себастьян. В интервью ¡HOLA! от 29 июня она рассказывала, что впервые вышла на подиум лишь в этом году. Через пять месяцев после национальной победы получила международный титул. В финале она выступила в платье Луиса Антонио, отсылающем к образам пяти предыдущих победительниц от Пуэрто-Рико.

Как Дженнифер Баррето стала «Мисс Вселенной — 2026»: путь от национального конкурса в Пуэрто-Рико до победы в международном финале. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ jenniferbarretopr

Что будет делать новая «Мисс Вселенная»

Первое крупное телевизионное появление после коронации запланировано на 26 ноября: Telemundo подтвердил её участие в праздничном параде Macy’s. Как именно будет устроен дальнейший график победительницы, пока не объявлено.

Фото Дженнифер Баррето

Авторы Александра Новоселова