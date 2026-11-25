«Мисс Вселенная — 2026»: кто победил, какое место заняла Россия и как прошёл финал Оглавление Кто победил на конкурсе «Мисс Вселенная — 2026» Результаты финала: топ-5 «Мисс Вселенной — 2026» Какое место заняла Россия на «Мисс Вселенной» Почему победа Дженнифер Баррето вошла в историю Как выглядит новая корона «Мисс Вселенной» Где посмотреть фото и видео финала Где пройдёт «Мисс Вселенная — 2027»: Коста-Рика или Вьетнам Частые вопросы Кто выиграл «Мисс Вселенную — 2026», топ-5 финалисток, выступление Александры Сташкевич, новая корона и спор о месте конкурса 2027 года. Кто победил в конкурсе «Мисс Вселенная — 2026», как прошёл финал и какое место заняла Россия. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missuniverse

Победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2026» стала 27-летняя Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико. Юбилейный, 75-й финал состоялся 24 ноября в Сан-Хуане, а в России о результатах стало известно утром 25 ноября. За корону боролись 116 участниц, сообщил телеканал Telemundo, транслировавший конкурс. Россиянка Александра Сташкевич не вошла в топ-30. Life.ru рассказывает, кто оказался в пятёрке лучших, чем запомнилось выступление России и почему место проведения следующего конкурса оказалось предметом спора.

Кто победил на конкурсе «Мисс Вселенная — 2026»

Главный титул остался у хозяйки конкурса. Баррето получила корону из рук победительницы 2025 года, мексиканки Фатимы Бош. Это шестая победа Пуэрто-Рико: в последний раз представительница острова завоевала титул в 2006 году — тогда выиграла Зулейка Ривера.

Результаты финала: топ-5 «Мисс Вселенной — 2026»

1 — Дженнифер Баррето — Пуэрто-Рико

2 — Мелисса Нуньес — Доминиканская Республика

3 — Клара Вегас — Венесуэла

4 — Беа Миллан-Виндорски — Филиппины

5 — Джорджия Уоддингтон — Новая Зеландия

Порядок финалисток подтверждают GMA News и Indian Express, последние два места также приведены в итоговом отчёте Depor.

Какое место заняла Россия на «Мисс Вселенной»

Россию представляла Александра Сташкевич из Тюмени, спортсменка и студентка факультета журналистики. Она участвовала в предварительных этапах и шоу национальных костюмов, где появилась в образе Золотой рыбки. Однако в тридцатку лучших по результатам отбора не попала. Точное место за пределами топ-30 и индивидуальные оценки жюри в опубликованных итогах не указаны. Поэтому назвать конкретное место или причину исключения из тридцатки нельзя.

Как выступила Александра Сташкевич на конкурсе «Мисс Вселенная — 2026» и почему точное место России неизвестно. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missuniverse

Россию представляла Александра Сташкевич из Тюмени, спортсменка и студентка факультета журналистики.

Почему победа Дженнифер Баррето вошла в историю

Баррето стала первой матерью, выигравшей международный конкурс, — это подтвердили организаторы национального отбора. Она замужем, воспитывает дочь и работает в сфере социальной помощи. До 2023 года правила конкурса не позволяли участвовать замужним женщинам и матерям; изменение требований открыло им путь к титулу. В 2026-м впервые одна из таких участниц получила главную корону. О профессиональной карьере победительницы — в отдельном материале Life.ru.

Почему победа Дженнифер Баррето на конкурсе «Мисс Вселенная — 2026» вошла в историю мировых конкурсов красоты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missuniverse

Подробнее о биографии и карьере Дженнифер Баррето — в отдельном материале Life.ru.

Как выглядит новая корона «Мисс Вселенной»

К юбилейному финалу изготовили корону The Radiance of an Eternal Legacy («Сияние вечного наследия»). По сообщению организаторов, изделие выполнено из белого золота 18 карат и украшено 3 150 бриллиантами. Дизайнер Джордж Виттельс работал над ним вместе с парижским ювелирным домом Maison d’Or. Три крупных камня символизируют прошлое, настоящее и будущее конкурса. Баррето стала первой обладательницей новой короны.

Где посмотреть фото и видео финала

Фотографии коронации, вечерних нарядов и участниц опубликованы в фоторепортаже РБК и галерее Интерфакса. Видеосюжет с коронацией доступен на сайте Telemundo. Следующее появление новой обладательницы титула на телевидении запланировано на 26 ноября: она примет участие в параде Macy’s в Нью-Йорке в День благодарения.

Где пройдёт «Мисс Вселенная — 2027»: Коста-Рика или Вьетнам

Во время финала в Сан-Хуане объявили, что конкурс 2027 года примет Коста-Рика. Об этом сообщило пуэрториканское издание El Nuevo Día. Однако уже 25 ноября компания Legacy Holding Group (MU East) опубликовала заявление, в котором оспорила полномочия другой стороны на выбор страны и указала, что ранее выбрала Вьетнам. Компания сообщила об арбитражном споре. Таким образом, на 25 ноября окончательное согласованное место проведения следующего конкурса не установлено.

Где пройдёт конкурс «Мисс Вселенная — 2027»: Коста-Рика или Вьетнам и что известно о споре организаторов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missuniverse

Частые вопросы

Когда прошёл финал? 24 ноября 2026 года по местному времени в Сан-Хуане.

Кто выиграл? Дженнифер Баррето.

Кто стал первой вице-мисс? Мелисса Нуньес.

Попала ли Россия в топ-30? Нет.

Сколько участниц было на конкурсе? По данным официального вещателя Telemundo, 116.

Авторы Александра Новоселова