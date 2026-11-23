Представительница России Александра Сташкевич появилась на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2026» в образе Золотой рыбки из сказки Александра Пушкина. Студентка Тюменского государственного университета продемонстрировала необычный национальный костюм на сцене в Пуэрто-Рико.

«Роскошный костюм в бирюзовых и золотых оттенках, украшенный переливающейся чешуей и эффектной короной, словно оживил волшебную героиню на сцене», — рассказали в пресс-службе конкурса «Мисс Россия».

Автором наряда стал дизайнер Арзубек Вонама из модного дома Vonama Couture. Для создания сказочного образа использовали переливающиеся ткани, декоративную чешую и сложные элементы отделки. На изготовление костюма ушло около 15 дней.

Помимо дефиле в национальном наряде, Сташкевич прошла предварительное интервью с жюри. Во время собеседования оцениваются интеллект участниц, коммуникативные навыки, социальная позиция и умение держаться перед камерой. Россиянка также поделилась фотографиями своего образа для встречи с судьями в социальных сетях.

23 ноября стало известно, что Сташкевич прошла в полуфинал конкурса. Финальное шоу 75-й «Мисс Вселенной» запланировано на 24 ноября в Сан-Хуане.