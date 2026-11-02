Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2026» представит 21-летняя Александра Сташкевич из Тюмени. Девушка вошла в десятку лучших участниц «Мисс России» три года назад, а теперь поборется за мировую корону. Об этом сообщили организаторы национального конкурса красоты.

«И сегодня мы рады поделиться особенной новостью: Россию на конкурсе «Мисс Вселенная – 2026» представит Александра Сташкевич!» — говорится в сообщении организаторов во «ВКонтакте».

Александра известна не только участием в конкурсах красоты. Она семь раз становилась чемпионкой России по чир-спорту, получила звание кандидата в мастера спорта и выступала на международных соревнованиях в составе российской сборной. Спорту девушка посвятила более 11 лет.

При этом Сташкевич решила связать свою профессиональную жизнь с журналистикой. Она учится в Тюменском государственном университете и уже успела поработать корреспондентом двух спортивных клубов — хоккейного «Рубина» и футбольной «Тюмени».

Юбилейный, 75-й конкурс «Мисс Вселенная» пройдёт в Пуэрто-Рико. Участницы начнут собираться на острове 8 ноября, а финал состоится 24 ноября в Сан-Хуане. За главный титул поборются представительницы разных стран мира.

Ранее Life.ru рассказывал, как победительница «Мисс России — 2022» Анна Линникова вспомнила об участии в «Мисс Вселенной». В конце октября модель вступила в публичный конфликт с обладательницей титула «Мисс БРИКС — 2026» Валентиной Алексеевой. Отвечая на обвинения в нелюбви к России, Линникова напомнила, что представляла страну на международной сцене в сложный период. По её словам, тогда ей пришлось столкнуться с серьёзным давлением и волной критики.