Королевская битва: Линникова ответила Алексеевой на обвинения в ненависти к России

Победительница конкурса «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова резко ответила обладательнице титула «Мисс БРИКС — 2026» Валентине Алексеевой, обвинившей её в ненависти к России и российским мужчинам. В своём видеообращении в соцсети модель также высмеяла высказывания соперницы о депрессии.

Поводом для нового витка конфликта стало интервью Алексеевой журналистке Лауре Джугелии. В нём девушка заявила, что Линникова строит популярность на скандалах и негативно относится к России. Анна не оставила эти слова без ответа.

Прежде всего Линникова припомнила сопернице недавнее заявление о том, что депрессии якобы не существует. Модель раскритиковала рассуждения Алексеевой о психическом здоровье, напомнив, что та учится в медицинском университете.

Затем Анна перешла к обвинениям в нелюбви к родине. Она напомнила, что представляла Россию на международном конкурсе «Мисс Вселенная» и столкнулась там с серьёзным давлением.

«Как можно сделать такое тупое [заявление], когда я представляла Россию на международной арене в конкурсе «Мисс Вселенная» в самый сложный для России год? Я столкнулась с таким хейтом, с каким ты никогда не столкнёшься», — возмутилась Линникова.

Отдельно модель ответила на слова Алексеевой о ненависти к российским мужчинам. По её словам, неприятие насилия и унизительного отношения к женщинам нельзя приравнивать к неприязни ко всему мужскому полу.

«Не путайте ненависть к мужчинам с отсутствием толерантности к неприемлемому поведению. Клевету я не приемлю», — подчеркнула Анна.

В завершение Линникова иронично высказалась о способности соперницы совмещать учёбу, работу и личную жизнь, а также её умственных способностях. Ранее именно рассказы Алексеевой о насыщенном распорядке дня вызывали споры среди пользователей соцсетей.

Конфликт между победительницами конкурсов красоты продолжается уже несколько недель. Линникова прежде ставила под сомнение утверждения Алексеевой о том, что та добилась успеха исключительно собственными силами.