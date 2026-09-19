«Всё сама» вызвало вопросы: Модель Линникова не поверила в самостоятельный успех «Мисс БРИКС»

Победительница конкурса «Мисс Россия-2022» Анна Линникова усомнилась в самостоятельности достижений Валентины Алексеевой. Данную информацию передаёт издание Super.ru.

Валентина Алексеева, получившая титул «Мисс БРИКС-2026», открыто сообщила о романе с бизнесменом Ильёй Мительманом. На фоне этой новости в сети появились предположения о влиянии возлюбленного на её карьерные успехи. Сама обладательница короны эти домыслы отвергла. Она подчеркнула, что все награды стали итогом упорного труда и бессонных ночей.

В ситуацию вмешалась Анна Линникова, которая публично обвинила коллегу в неискренности. Она намекнула на наличие у Алексеевой скрытого покровителя. Журналисты Super обратились к модели за разъяснениями. Линникова подробно пояснила мотивы своих высказываний.

Она обратила внимание на высокую стоимость участия в подобных состязаниях. По её словам, наряды от дизайнера Ольге Маляровой стоят минимум 300 000 рублей. Представительница обычной семьи не в состоянии оплатить такие расходы самостоятельно

«Участие в конкурсах стоит очень больших денег. Платья Маляровой тоже от 300 тысяч рублей и выше. Обычная девочка из обычной семьи такого себе позволить не может. Это либо конкурс спонсирует, типа «мисс России», либо спонсор какой-либо. Также я не верю в сказку «всё сама», когда на девушке красуются украшения за много миллионов рублей. Меня задевает сказка «всё сама», в которую верят многие девушки», — высказалась Линникова.