Прилетел на 15 минут и покорил: «Мисс БРИКС-2026» подтвердила помолвку с 50-летним олигархом

Победительница конкурса «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева объявила о помолвке с 50-летним бизнесменом Ильёй Мительманом, который старше неё на 30 лет. В интервью Лауре Джугелии модель призналась, что уже приняла предложение руки и сердца, однако свадьбу пара пока не планирует.

«Он мне сделал предложение. Как это было — я бы хотела оставить в секрете, потому что это для меня личное. Было всё красиво. Свадьба пока не ожидается в силу нашего непростого времени в стране, но кольцо есть», — рассказала Алексеева.

Модель также раскрыла необычные обстоятельства знакомства с будущим мужем. Сначала Мительман отправил ей цветы, а затем специально прилетел из Челябинска ради короткой встречи. Их первое свидание продолжалось всего 15 минут и состоялось возле подъезда девушки.

Причём предприниматель приехал не с пустыми руками: он привёз бриллиантовое колье и сразу дал понять, что настроен на серьёзные отношения. Алексеева призналась, что поначалу не поверила его намерениям, однако постепенно изменила мнение.

По словам обладательницы титула «Мисс БРИКС», до начала романтических отношений они общались около двух с половиной месяцев. За это время девушке удалось лучше узнать бизнесмена и почувствовать себя рядом с ним в безопасности.

Разница в возрасте не смущает 20-летнюю модель. Говоря о 50-летнем избраннике, она отметила, что Мительман «ещё всем молодым фору даст».