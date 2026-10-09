Не рассчитывала даже на десятку: Россиянка покорила жюри конкурса красоты в Сеуле

Россиянка Яна Кривченко вошла в пятёрку лучших участниц международного конкурса красоты «Женщина Вселенной — 2026», который прошёл в Сеуле. Финал состоялся 8 октября и собрал 45 представительниц разных стран.

За победу боролись женщины в возрасте от 18 до 50 лет, в том числе из Китая, США, Франции и Индии. Кривченко удалось попасть в топ-5 и получить один из главных титулов конкурса. Абсолютной победительницей стала представительница Перу Элина Васкес Ривас.

Сама россиянка призналась, что отправилась на конкурс практически спонтанно. По её словам, поездка задумывалась прежде всего как возможность познакомиться с форматом международных соревнований и подготовиться к участию в «Миссис мира».

«На конкурс решила поехать в последний момент, так сказать, для «пробы пера», — посмотреть, как всё устроено на международных этапах и подготовиться к «Миссис Мира», — рассказала Кривченко.

Участница отметила, что изначально даже не рассчитывала оказаться в десятке сильнейших. При этом атмосфера среди конкурсанток, по её впечатлениям, была дружелюбной, а соперничество не мешало общению.

Яне Кривченко 31 год. Она родилась в Таджикистане, последние годы живёт в Москве, работает бренд-менеджером Балаклавского подземного музейного комплекса и руководит спа-центром в Крыму. В июне 2026 года девушка завоевала гран-при всероссийского конкурса «Миссис Россия Мира», оставив позади 153 соперницы.

Ранее Life.ru рассказывал о победе представительницы Доминиканской Республики Джохейри Молы Домингез на конкурсе «Мисс Мира — 2026». Финал прошёл во вьетнамском Нячанге, где за корону боролись 111 участниц из разных стран. Второе место заняла красавица из Испании, а третье досталось представительнице Малайзии. Заключительное шоу состоялось на открытой площадке у центрального пляжа города, рассчитанной более чем на 20 тысяч зрителей.