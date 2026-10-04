«Раньше я был застенчивым»: Самым красивым мужчиной в мире признан 21-летний юрист из Мексики

21-летний мексиканец Андрес Брисеньо стал победителем международного конкурса мужской красоты Mister International 2026. О первом в истории Мексики обладателе этого титула рассказали организаторы состязаний.

Андрес Брисеньо. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ guyskyphoto

Финал прошёл 26 сентября в Бангкоке, где за победу боролись 52 участника. Первым вице-мистером стал испанец Игнасио Монклус, вторым — представитель Индонезии Геде Айсварья Картика. Помимо выходов в купальных, национальных и вечерних костюмах, конкурсантам предстояло ответить на вопросы жюри.

Андрес Брисеньо. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ andresbrisen

Андрес Брисеньо. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ andresbrisen

Андрес Брисеньо. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ andresbrisen

Трёх финалистов попросили выбрать между интересами своей страны и благом всего человечества. Брисеньо объяснил, что любовь к родине для него неразрывно связана с заботой о людях.

«Я глубоко люблю свою страну, Мексику. Она представляет мою семью, культуру и традиции. Но за любой национальностью прежде всего стоит человек, стремящийся к благу для всего общества», — ответил победитель.

Андрес вырос в прибрежном Масатлане в штате Синалоа. Его рост — 185 сантиметров, однако уверенность перед камерой появилась далеко не сразу: раньше юноша стеснялся даже плавать без футболки. Подготовка к выступлениям включала работу с психологом, признался он в беседе с изданием ABC.

«Раньше я был очень застенчивым человеком. В бассейне я даже плавал в футболке, насколько стеснялся! Мне пришлось работать с психологом, чтобы разрешить себе получать удовольствие от сцены», — пояснил Брисеньо.

Сейчас он учится на юридическом факультете Автономного университета Синалоа и рассчитывает помогать людям защищать свои права. Спорт тоже занимает значительную часть его жизни: особенно бейсбол, которым Андрес увлекается с десяти лет. В родном городе он участвует в уборке пляжей, программах защиты морских черепах и помощи больным детям, а также поддерживает проект, посвящённый психическому здоровью молодёжи. Личную жизнь победитель предпочитает сохранять в тайне.

Ранее школьница из Москвы Александра Великова победила на детском конкурсе красоты «Юная мисс Интернешнл-2026» в Бангкоке. Она стала первой в своей возрастной категории среди 72 участниц из разных стран.